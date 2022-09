Lo spazio LuOgo, allestito in piazza Martiri di fronte alla Rocca di Lugo, sarà il cuore pulsante degli appuntamenti organizzati dall’Unione dei Comuni mercoledì 14 settembre a Bassa Romagna in fiera.

Alle 17.30 ci sarà «Orizzonte Pug, facciamo il punto sulle strategie di sviluppo della Bassa Romagna», un nuovo appuntamento del percorso di partecipazione «Pug mio» e finalizzato a coinvolgere le comunità territoriali nella redazione del nuovo Piano urbanistico generale dell’Unione della Bassa Romagna. L’incontro è rivolto principalmente ai portatori di interesse (categorie economiche e sociali, ordini professionali, mondo associativo, istituti scolastici): attraverso l’uso di strumenti digitali di interazione e rilevazione delle opinioni (Mentimeter), i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con l’Ufficio di piano sui temi e sugli obiettivi fin qui emersi dal lavoro delle amministrazioni e dalla partecipazione dei cittadini, in modo da affinare le strumento urbanistico in via di definizione. L’iniziativa è a partecipazione libera.

Seguirà alle 21 il concerto di Cecilia, ultima tappa dell’edizione 2022 di Ingranaggi, il festival musicale organizzato da Radio Sonora che porta musica e mostre nelle aziende del territorio.

Cecilia è un’artista cresciuta in un viaggio senza fine tra il soul e i grandi classici italiani, accompagnata da pianoforte e chitarra, sperimentazione e ricerca musicale. I primi tre singoli, Monterey, Karma e Baltico, usciti per Futura dischi tra 2019 e 2020, riescono ad adattare la lingua italiana a sonorità internazionali, contribuendo a definire la scena emergente nazionale di questo genere. Il 25 settembre 2020 esce l’ep di debutto «?», acclamato dalla stampa musicale italiana come uno dei debutti più interessanti del 2020 e una delle uscite discografiche che più hanno segnato l’anno. A gennaio 2021 pubblica Monterey remix (feat. Lndfk), a seguire a febbraio esce il suo ultimo singolo Tè verde. Durante l’estate dello stesso anno ha suonato sui principali palchi d’Italia, aprendo anche alcuni dei concerti di Colapesce e Dimartino e di Ghemon.

Cantautrice originaria di Lucca e diplomata all’Università di Bedfordshire, Cecilia del Bono, pubblica nel 2015 Timeless, primo ep dal sound nu soul, cantato in inglese, anche se poi i pezzi più fortunati saranno tutti in italiano. Da sempre il groove brasiliano, il Jazz tradizionale, il gospel, il soul o nu soul e l’r&b sono stati i generi che hanno occupato maggiormente la sua vita d’ascolti e probabilmente le hanno anche regalato quel sound pregiato da lei cantato.

LuOgo è un allestimento temporaneo curato da Collettivo Orizzontale ed Edilpiù. «Bassa Romagna in fiera» è organizzata da Ferrara Fiere Congressi, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e con il Tavolo per l’imprenditoria della Bassa Romagna. Il programma completo è disponibile su www.bassaromagnainfiera.it.