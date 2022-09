Anche i lavoratori autonomi potranno partecipare al Bike to Work: corretto il progetto del Comune

I lavoratori autonomi potranno partecipare al progetto Bike to Work, il progetto ideato per promuovere la mobilità sostenibile e incentivare i lavoratori a lasciare a casa l’auto per raggiungere il luogo di lavoro in bicicletta. Durante l’estate il nuovo bando è stato pubblicato online nel portale dell’Unione della Romagna Faentina ed oggi è aperto alle partite IVA. L’esclusione infatti degli autonomi nell’edizione precedente aveva fatto storcere il naso a molti poiché andava sostanzialmente a discriminare una buona parte di cittadinanza. 40 euro mensili il massimo del bonus raggiungibile, quasi 500 euro in un anno.