Una bella OraSì reagisce a una settimana difficile, con i 4 punti persi in classifica dopo il fallimento di Ferrara, e trova la seconda vittoria consecutiva espugnando Mantova per 69-72. Una risposta di grande cuore da parte di tutto l’ambiente, con anche un nutrito gruppo di tifosi che hanno sostenuto la squadra in trasferta.

I giallorossi disputano un grande primo tempo in cui conducono per larghi tratti in doppia cifra, ma tra terzo e quarto periodo subiscono la rimonta avversaria finendo sotto anche di due possessi. Nel finale però la grande grinta dei ragazzi di Coach Lotesoriere, trascinati da un super Danilo Petrovic (MVP con 28 punti di cui 13 nel quarto quarto), permette agli ospiti di portare a casa un successo fondamentale in chiave lotta salvezza. Grande prestazione anche per Kendall Anthony (21 punti e 6 assist) e doppia cifra per Federico Bonacini (13 con 3 recuperi).

La partita

Alla palla a due Coach Lotesoriere, con Bartoli ancora assente per infortunio, conferma il quintetto con capitan Musso, Anthony, Bonacini, Petrovic e Vrankic. Mantova segna i primi due punti della partita, ma l’OraSì parte bene e con la tripla di Petrovic allunga fino al 2-9. Veronesi e Bonacini scambiano canestri dalla lunga distanza, ma è soprattutto Ravenna che continua a costruire ottimi tiri e con le bombe di Bonacini e Musso vola sul 9-20. La terza tripla di Bonacini mantiene gli ospiti sul +9 (14-23) e il primo quarto si chiude sul 17-23.

Nel secondo periodo la tripla di Anthony e il canestro di Petrovic regalano la nuova doppia cifra di vantaggio all’OraSì sul 20-31, poi il canestro con fallo del play USA giallorosso vale il massimo vantaggio sul 22-34. Ravenna sbaglia qualche buon tiro e non capitalizza il momento positivo, mentre Mantova alza l’intensità difensiva e torna a -6 sul 30-36, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 30-38.

Al rientro dall’intervallo lungo i padroni di casa tornano sotto con la carica di Veronesi, che realizza il 36-38. La tripla di Anthony respinge il primo tentativo di rimonta sul 38-45 e Ravenna torna avanti fino al 40-49, ma i giallorossi sbagliano alcuni canestri facili e la Staff mette in campo maggiore energia. I padroni di casa trovano l’aggancio a quota 51 con le triple di Veronesi e Criconia, e addirittura sorpassano sul 53-51, prima che Anthony allo scadere realizzi il 53-53.

In apertura di quarto periodo Mantova allunga il parziale fino al 12-2 con due canestri di Janelidze che valgono il tentativo di allungo sul 58-53. Petrovic suona la carica per l’OraSì con 2 triple e 8 punti consecutivi per il controsorpasso sul 62-63. Il finale è l’ennesimo thriller della stagione giallorossa, con la tripla di Criconia che riporta avanti i padroni di casa sul 65-63 e Petrovic che pareggia a quota 65. Anthony da 3 punti segna il 65-68, ma la Staff torna sopra sul 69-68, quando è ancora una volta Petrovic (13 punti nel quarto quarto) a firmare la bomba decisiva per il 69-71. Ravenna è perfetta negli ultimi possessi difensivi e chiude la partita con un libero di Anthony e una rubata di Musso, che manda in visibilio i tifosi giallorossi.

Il tabellino

Staff Mantova – OraSì Basket Ravenna 69-72 (17-23, 30-38, 53-53)

Mantova: Lo ne, Criconia 9, Sherrill ne, Iannuzzi 13, Veronesi 18, Janelidze 13, Cortese, Ross 14, Calzavara 2, Brusini ne. All.: Nicolas Zanco. Ass.: Alberto D’Amelio, Andrea Niccolai.

Ravenna: Anthony 21, Giordano 1, Musso 5, Oxilia, Vrankic 4, Onojaife, Giovannelli ne, Laghi ne, Petrovic 28, Bonacini 13. All.: Alessandro Lotesoriere. Ass.: Roberto Villani, Giovanni Piastra.

Arbitri: Daniele Alfio Foti di Vittuone (MI), Gian Lorenzo Miniati di Firenze e Daniele Caruso di Milano.