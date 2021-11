L’OraSì Ravenna supera l’Eurobasket a Veroli con una convincente prova di squadra (62-76) e ottiene la quinta vittoria in campionato.

Sostenuti da 15 encomiabili tifosi, i ragazzi di coach Lotesoriere sono rimasti incollati agli avversari nel primo quarto e hanno operato il break decisivo nel secondo, terminato 6-21, per poi contenere il ritorno dei capitolini nella seconda parte di gara. Quatto uomini in doppia cifra, a cui si aggiungono gli 11 rimbalzi di Oxilia (autore di una “doppia doppia”) e i 9 assist di Tilghman.

La partita

OraSì in campo con Tilghman, Cinciarini, Denegri, Sullivan e Simioni. I primi canestri giallorossi arrivano da sotto con Simioni e Sullivan. La tripla di Denegri vale il 5-9, poi due volte Davis dalla distanza per il pareggio a quota 11. Ritmi alti, sette punti consecutivi di Cicchetti per il +5 Roma (18-13). L’OraSì mette Oxilia Gazzotti e Berdini, registra la difesa, porta Eurobasket al bonus e resta lì nel punteggio. Il primo quarto si chiude 18-17.

Dopo altri quattro di Cicchetti l’OraSì infila una parziale di 0-13 iniziato da Oxilia che prima mette la tripla del -1 poi recupera un rimbalzo e serve l’assist a Denegri per il nuovo vantaggio OraSì (22-24). Seguono i canestri di Berdini, Tilghman e Simioni per il 22-30 che costringono coach Pilot a chiamare ancora timeout. Ravenna non molla la presa e con i liberi di Tilghman e i due canestri di Sullivan chiude il break che si rivelerà decisivo, andando all’intervallo lungo sopra di 14 lunghezze (24-38).

L’OraSì riparte con lo stesso quintetto iniziale e un Sullivan che arriva a 8/8 dal campo (28-44). Cinciarini diventa protagonista, segnando 14 punti nel quarto che tengono a distanza Roma al 30′ (45-59).

Solo due canestri dal campo nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto, poi una sospensione per uno scontro di gioco che ha visto coinvolto Nicola Berdini, che ha riportato una ferita lacero contusa prontamente medicata sul campo.

Quando si riparte mancano 4 minuti e mezzo e le triple di Chicchetti e Baldasso riportano Roma sotto la doppia cifra di ritardo, rintuzzata però da Gazzotti (54-65). Ravenna resta concentrata e il contropiede di Oxilia del nuovo +14 suggella il successo giallorosso. Finisce 62-76 per la gioia dei 15 coloratissimi e calorosissimi sostenitori al seguito.

Il commento di coach Alessandro Lotesoriere: “Per prima cosa vorrei fare un doveroso ringraziamento alle 15 persone che sono venute a sostenerci da Ravenna sobbarcandosi un lungo viaggio, che ci hanno dato quella carica in più per partire forte. Sapevamo di affrontare una squadra in salute, la partita è stata molto ruvida e noi siamo stati bravi nei primi due quarti a limitare i loro punti di forza e poi a contenere la loro reazione dopo il break del secondo quarto. Sono molto contento di questa vittoria, faccio i complimenti ai miei ragazzi per l’approccio e per come sono stati sul pezzo nei momenti di difficoltà: un passo avanti anche sotto questo aspetto“.

Il tabellino

Eurobasket Roma-OraSì Ravenna 62-76 (18-17, 24-38, 45-59)

Eurobasket: Pepe 14, Baldasso 5, Viglianisi, Hill 8, Schina 8, Molinaro 2, Davis 10, Fanti, Cicchetti 15, Quarta NE. All.: Pilot

OraSì Ravenna: Simioni 8, Tilghman 15, Gazzotti 4, Ciadini, Denegri 6, Cinciarini 14, Sullivan 16, Arnaldo, Berdini 3, Oxilia 10. All.: Lotesoriere. Assistenti: Zambelli, Villani.