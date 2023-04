I consiglieri della Lega nel consiglio comunale di Cervia hanno presentato un’interpellanza a risposta scritta per il bando sulla gestione della piscina comunale.

Ecco il testo integrale dell’interpellanza:

“INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: BANDO PISCINA COMUNALE.

P R E M E S S O

– che la piscina comunale è attualmente gestita dalla Nuova Sportiva ssd a rl, società che opera nel settore della gestione del mondo delle piscine, infatti dispone di diversi impianti compreso quello cervese;

– che il bando per la gestione è scaduto ed è stato prorogato fino a fine giugno;

– che nella struttura si svolgono diverse attività tra cui: nuoto libero, corsi di nuoto di gruppo, lezioni individuali, ginnastica in acqua, hydro bike, e nel periodo estivo si organizzano centri estivi per bambini di età scolare, servizio usufruito da tanti genitori per far divertire i propri figli in acqua e all’aperto mentre si è impegnati lavorativamente;

C O N S I D E R A T O

– che ad oggi le iscrizioni al centro estivo non sono ancora aperte in quanto l’organizzazione è in attesa della proroga per la gestione estiva e conseguentemente non è attualmente in grado di assicurare l’inizio dei corsi;

Chiediamo al Sindaco e alla Giunta:

1- Si intende prorogare la gestione della piscina all’attuale gerente?

2- Se sì, quanto durerà l’ulteriore proroga?

3- Perché non si è provveduto ad emanare un nuovo bando nei tempi dovuti?

4- Si sta pensando di prevedere nel nuovo bando il coinvolgimento delle attività affini del territorio come potrebbe essere la cooperativa bagnini con il conseguente impiego, soprattutto durante il periodo invernale, dei bagnini di salvataggio e nel contempo garantirne l’addestramento?

5- Quali altri giudizi esprimono il Sindaco e la Giunta in merito alle problematiche sopra esposte?

6- Quali ulteriori informazioni sono disponibili in merito alla problematica in oggetto?

Ai sensi del comma 4° dell’art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale chiediamo risposta entro giorni 20 (venti) dal deposito della presente.”