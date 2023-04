Sarà il nobile Palazzo Naldi-Ghetti, in corso Matteotti di fronte al sagrato di Sant’Agostino, la meta della prossima visita guidata della Pro Loco Faenza, sabato 15 aprile alle 15. L’evento rientra nelle “celebrazioni” per il 200° anniversario della morte di Felice Giani, il pittore piemontese che a capo della sua itinerante “bottega” decorò i soffitti di questa magnifica dimora.

La visita è riservata ai soci Pro Loco, ma è naturalmente possibile associarsi nell’occasione (15 euro, la tessera è annuale e consente sconti anche sulle visite successive). L’accesso è reso possibile dalla squisita e disinteressata cortesia dei proprietari, trattandosi di residenza privata.

Il piano superiore del palazzo, in cui si svolgerà la visita, presenta ben sette sale interamente decorate da Giani e aiuti in piena età napoleonica, nel 1802, con soggetti tratti dal mito greco. Ai riquadri figurati di mano del Giani si affiancano gli sfondi, talvolta monocromi (quindi tutti giocati su chiaroscuri che imitano i bassorilievi), ad opera del principale collaboratore gianesco, Gaetano Bertolani, e dei più “rari” Marcantonio Trefogli e soprattutto Pietro Piani, quest’ultimo con tocchi naturalistici (frutta, foglie, fiori e uccelli) di estrema raffinatezza; ad essi si unì l’abile scultore-plasticatore riminese Antonio Trentanove che realizzò i pannelli sovraporta in stucco e, in una cornice di caminetto, anche in marmo.

L’infilata delle stanze si concluderà con la camera da letto, ellittica e costituente un vero e proprio scrigno, con soggetti dipinti tipicamente erotici ispirati agli Amori di Giove.

Dettagliatamente descritto nel 2013 su L’età neoclassica a Faenza, palazzo Naldi è definito dai relativi autori (F.Bertoni per l’architettura e M.Vitali per le decorazioni) «probabilmente il più solenne nel ricco panorama dell’edilizia faentina del Settecento» e «con risultato finale altissimo: senz’altro un unicum nel contesto degli ambienti neoclassici di Faenza, una delle espressioni più elevate di quella che fu una vera e propria civiltà».

Ritrovo ore 15.00 Pro Loco, Voltone Molinella. Visite riservata ai soci Pro Loco Faenza. Prenotazione obbligatoria, posti limitati.