Bagnante in difficolta, interviene EliRavenna. Medico e infermiere si calano da 70 metri d’altezza | VIDEO

Bagnate in difficolta a Pinarella di Cervia e alla chiamata dei soccorsi è intervenuto per la prima volta EliRavenna, l’elisoccorso attivo da pochissimi giorni.

“Il nuovo mezzo è dotato di verricello e quindi ha la possibilità di sbarcare medici, infermieri e tecnici del Soccorso Alpino in ambiente impervio di montagna ed in situazioni dove non sarebbe possibile atterrare ma soprattutto intervenire per portare aiuto nel modo piu celere e tempestivo alle persone in difficoltà.

Il mezzo è stato impiegato a Pinarella di Cervia dove, da un altezza di circa 70 metri, sono stati calati medico, infermiere e personale tecnico dell’elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per prestare celere soccorso ad un bagnante.”- cosi in una notta il Soccorso Alpino ER.