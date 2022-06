È tornato dopo due anni di stop l’appuntamento con la Festa dei Vicini, promossa dal Comune di Bagnacavallo e dai Consigli di Zona nel capoluogo e nelle frazioni.

La cittadinanza può pertanto di nuovo organizzare ritrovi conviviali in strade, parchi e giardini per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

A dare il via alla manifestazione sono stati nei giorni scorsi il parco di via Beltrami a Bagnacavallo e la frazione di Villa Prati, che si è ritrovata presso la Câ di Prè per condividere una cena in allegria.

I prossimi appuntamenti sono in programma a Bagnacavallo nelle seguenti date: in giugno domenica 19 via Lombardia, mercoledì 22 via della Fiera, venerdì 24 via Matteotti e martedì 28 largo Marzabotto; in luglio venerdì 1 via Nazario Sauro e mercoledì 6 via Mascagni.

Altre feste si terranno, sempre a Bagnacavallo, il 23 giugno nel Parco della Pace e il 24, giornata ufficiale della Festa dei Vicini, nel Parco di via Cadorna e nel Parco dei Giusti Bagnacavallesi.

Ulteriori appuntamenti potranno essere organizzati nel capoluogo e nelle frazioni su iniziativa dei cittadini inviandone comunicazione all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione.

Le modalità di partecipazione alla Festa dei Vicini sono semplici: contattare i propri vicini di casa e mettersi d’accordo per allestire una cena o una merenda lasciando spazio alla creatività e alle abilità di ciascuno.

Per aderire alla manifestazione occorre consegnare o inviare via mail all’Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione l’apposito modulo che è possibile scaricare dal sito del Comune www.comune.bagnacavallo.ra.it oppure ritirare presso l’ufficio. È possibile inoltre richiedere la chiusura delle strade per il periodo di svolgimento della festa.

Per informazioni e adesioni:

Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione

0545 280864

partecipazione@comune.bagnacavallo.ra.it