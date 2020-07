Dopo la fase di chiusura dovuta all’emergenza Covid ha preso il via Billiedon, il torneo amatoriale di tennis maschile a squadre organizzato da Chiribilli Mise en Place Bistrò in collaborazione con il Circolo Tennis Bagnacavallo.

L’evento, giunta alla seconda edizione, è rivolto a giocatori non professionisti che vogliano divertirsi e cimentarsi in questo sport in allegria.

Billiedon è stato lo scorso anno e si rivela ancora oggi un’ottima occasione di aggregazione, data anche dagli eventi che lo caratterizzano.

I sorteggi sono avvenuti lunedì 6 luglio presso il Chiribilli Mise en Place Bistrò con la definizione degli abbinamenti e la composizione delle squadre partecipanti.

Una volta conclusa la fase a gironi sarà organizzata la cena di metà torneo presso il Circolo Tennis Bagnacavallo.

Il torneo terminerà poi il 6 agosto e le premiazioni avverranno nei giorni successivi.

I premi, offerti dagli sponsor dell’evento, consisteranno in trofei, buoni, prodotti e servizi.

Le partite si svolgono presso il Circolo Tennis Bagnacavallo con ingresso libero.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

Per informazioni:

Circolo Tennis Bagnacavallo – via Della Repubblica 7 – 0545 61866

Aggiornamenti sui social degli organizzatori e all’hastag ufficiale #Billiedon20