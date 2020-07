L’Associazione Polifonica annuncia con grande soddisfazione la compartecipazione dell’Amministrazione comunale – Assessorato alla Cultura– alla realizzazione del 59° Festival Internazionale di Musica d’Organo che nell’Edizione 2020 si svolgerà in live streaming dal 10 al 31 agosto 2020.

Nella foto, l’organista Giapponese Michiko Kato, che inaugurerà il Festival con il concerto del 10 agosto dedicato a Dante Alighieri e agli antichi maestri d’organo italiani.

Data la chiusura della Basilica di San Vitale ai pubblici concerti per le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid19, alcune tra le più prestigiose Istituzioni di Cultura Organistica del mondo hanno deciso di omaggiare Ravenna e il suo Festival con i loro concerti creati appositamente per la Polifonica ravennate.

La Filarmonica di San Pietroburgo, la Cattedrale di Notre Dame di Parigi, L’Accademia Organistica di Pistoia, la Cattedrale e il Conservatorio di Bologna, la Collegiata svizzera di Munstertal e poi ancora Berlino e Digione sono solo alcune delle sedi internazionali che trasmetteranno a Ravenna i loro concerti d’organo, tenuti da prestigiosi maestri.

Aumentano di anno in anno l’interesse, la stima ed il sostegno economico dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna verso il Festival Internazionale di musica organistica di Ravenna.