Sono aperte le iscrizioni per i corsi di tecniche di utilizzo delle erbe palustri e della terracotta in programma presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo domenica 6 e domenica 13 marzo.

I corsi intendono avvicinare all’antica arte dell’intreccio del selvatico e far riscoprire l’artigianato tradizionale, promuovendo l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali.

Per quanto riguarda le erbe palustri, durante le due giornate ci si potrà cimentare con diverse tecniche di intreccio sotto la guida dell’esperto maestro Luigi Barangani.

Per quanto riguarda invece la terracotta, grazie alla maestra Maria Elena Boschi si apprenderà l’arte a colombino e raku per completare e decorare una ciotola; è in programma inoltre la costruzione di una pipa “caratena”.

È possibile iscriversi a un solo corso che comprende entrambe le domeniche.

Il costo è di 90 euro a persona, comprensivo di tutti i materiali e del pranzo che si terrà presso la sala conviviale dell’Ecomuseo.

Il numero di posti è limitato (massimo 8 persone per corso) ed è obbligatoria la prenotazione.

I laboratori sono in programma dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00.