Incidente mercoledì, poco dopo le 13, alla rotatoria di via Trieste, in direzione del ponte mobile sul Candiano. Un’auto, le persone coinvolte hanno indicato una Nissan bianca, ha investito tre ragazzi che viaggiavano in sella ad una moto Yamaha YZF125 e ad uno scooter Booster, facendoli cadere rovinosamente a terra, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Questa almeno la ricostruzione di quanto accaduti dei tre giovani. Sull’episodio sta indagando la Polizia Locale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia di Stato, che, dopo aver raccolto la descrizione del veicolo in fuga, ha iniziato le ricerche del pirata della strada, ma, al momento, senza esito positivo.

Per i tre ragazzi fortunatamente le conseguenze dell’incidente non sono state gravi.