Donato un pulmino al AISM di Ravenna. Un aiuto in più per assistere i malati con sclerosi multipla | VIDEO

E’ stato donato un pulmino alla Sezione AISM di Ravenna per poter facilitare il suo operato nell’assistere i malati con sclerosi multipla nel nostro territorio. Una patologia che ancora oggi non ha una cura, e che purtroppo continua a diffondersi in fretta.

Negli ultimi 20 anni i casi sono stati quasi raddoppiati, evidenziati in tempo grazie anche alla diagnosi precoce. La sclerosi multipla esordisce tra i 20-40 anni di età, e colpisce sia gli uomini che le donne, ma le più colpite sono quest’ultime.

Affrontare questi problemi e superare questi pregiudizi dobbiamo essere aiutati, – hanno specificato i partecipanti.

La consegna è avvenuta oggi preso la sede della Sezione AISM di Ravenna in Via Missiroli, presso l’Ospedale Civile di Ravenna.