Un incontro fra infermieri e caregiver per la Giornata Internazionale dell’Infermiere

Un aperitivo per far incontrare infermieri e caregiver. Il 12 maggio è stata la Giornata Internazionale dell’Infermiere. L’OPI di Ravenna, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, ha organizzato un incontro al Mercato Coperto di Ravenna per discutere del ruolo dei caregiver nell’assistenza ai pazienti e del rapporto fra infermieri e gli stessi caregiver. Secondo l’ultima indagine Istat sono 8 milioni e mezzo i caregiver in Italia. La stragrande maggioranza sono parenti dei pazienti e la maggiorparte ha dovuto abbandonare il lavoro per assistere il proprio congiunto. L’incontro organizzato dall’Opi era rivolto anche a focalizzare l’attenzione sulle necessità di queste persone e sulle sindromi ansiose e fisiche che emergono durante i processi di cura