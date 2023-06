In applicazione del Decreto Ministeriale Sanità del 22 agosto 2022 e della Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 673 del 04 maggio 2023, l’Azienda Usl della Romagna ha pubblicato un Avviso Pubblico (sul sito internet all’indirizzo: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/altri-bandi) per il riconoscimento di contributi economici per l’acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica comprese tra i 10 e i 64 anni.

Le domande potranno essere inviate via PEC all’indirizzo homecare@pec.auslromagna.it, dal 03/07/2023 al 31/10/2023, compilando l’apposito modulo Allegato A dell’Avviso, corredato di documento di identità del richiedente, modello ISEE 2023, e del certificato di idoneità allo svolgimento di attività ludico motorie sportive rilasciato da medico specialista in medicina dello sport dipendente/convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale (Allegato B dell’Avviso).

Il certificato del medico dello sport può essere richiesto in libero accesso (senza la richiesta del medico) scrivendo mail agli indirizzi di seguito elencati per ciascun ambito di appartenenza e specificando i dati anagrafici del richiedente e numero di telefono o mail per il contatto; specificare inoltre che si tratta di certificato per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

Ambito Indirizzo mail Ravenna (per Ravenna – Faenza – Lugo) medsport.ra@auslromagna.it