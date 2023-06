Davvero un record di affetto e costanza quello che contraddistingue i turisti premiati oggi nella sala del consiglio comunale con 72 e 60 anni di vacanze continuative a Cervia.

Si tratta diBenvenuta Farnè, di Bologna che veniva in vacanza a Cervia fin da bambina e che ha poi continuato fino ad oggi raggiungendo il fenomenale record vacanziero di72 anni di fedeltà alla nostra località.

Vengono in vacanza a Tagliata di Cervia da ben 60 anni Tiziana Ferrarini e Giuseppe Bergamaschi. Ogni anno trascorrono le vacanze nella località dalla verde pineta sul mare alla quale sono estremamente affezionati. Provengono da San Felice sul Panaro.

A questi affezionatissimi, oltre agli omaggi classici per gli amici di Cervia sono state consegnate le saliere in ceramica con le quali il comune omaggia gli ospiti che frequentano le nostre località da più di 50 anni.

Premiato anche un turista tedesco segnalato dall’hotel Astoria che da 35 anni trascorre le sue vacanze a Cervia . Thomas Bruecker, non era presente alla cerimonia.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni. La città premia questa costanza ricevendo gli ospiti in municipio e offrendo loro un attestato che li nomina “Amici di Cervia”. Oggi i premiati sono stati accolti dal vicesindaco Gabriele Armuzzi che ha consegnato loro la pergamena che li ufficializza Amici di Cervia, il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato. Presenti anche Alain Conte ( consigliere comunale ) e Francesco Balsamo ( delegato del sindaco)Ha allietatola cerimonia la musica al pianoforte di un allievo della scuola di Musica “Rossini”. Presente anche l’insegnante Monica Poletti.

Questa mattina si è trattato del primo degli appuntamenti in calendario per la premiazione dei turisti più affezionati per il 2023.Le premiazioni “Amico di Cervia” si svolgono il mercoledì mattina alle ore 10, in Municipio, nella Sala del Consiglio, nelle date: 28 giugno, 12 e 26 luglio, 9 e 23 agosto, 6 settembre.

Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa. Gli “Amici di Cervia”sono accolti in residenza municipale e ricevono la pergamena che ufficializza la loro nomina ad amici della città.