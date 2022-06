Anche quest’anno a fine anno scolastico, nella sala “il Granaio” di Fusignano, il locale circolo Auser ha premiato i partecipanti del concorso “Parole a colori”, giunto alla sesta edizione e riservato ai ragazzi di seconda e terza media dell’istituto “Battaglia”. Per questa edizione, sono stati raddoppiati i premi: 24 le menzioni, 12 per la sezione riservata ai temi e altrettante per quella dedicata ai disegni. Testi, immagini e foto dei ragazzi vincitori sono stati inseriti in una apposita pubblicazione, che è stata consegnata ai ragazzi e ai partecipanti alla serata.

La sala era molto affollata: grande partecipazione dei genitori dei ragazzi premiati e folta presenza dei compagni di classe, a dimostrare che l’amicizia – che era appunto il tema del concorso di quest’anno – rimane un sentimento forte e solido.

I vari attestati sono stati consegnati dai rappresentanti dell’amministrazione comunale, dai docenti, dai responsabili Auser e dal rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio. Un ringraziamento particolare da parte di Auser va alla Fondazione stessa e alla ditta Siroli di Fusignano, per il loro contributo.