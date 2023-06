Aumentano le richieste d’aiuto alle parrocchie

Aumentano le richieste d’aiuto alle Caritas parrocchiali, ma le parrocchie, dopo la pandemia, sono in difficoltà. Conferenza stampa di fine anno per l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni per fare il punto sulla realtà diocesana. Una realtà dove le parrocchie continuano a vivere il calo di frequenza generato dall’arrivo della pandemia, in particolare un calo di giovani, con alcune eccezioni. Aumentano invece le richieste d’aiuto. Anche per questo motivo si è voluto creare l’emporio della carità, che sarà affiancato dal raddoppio dei posti disponibili alla Casa della Carità e dal nuovo dormitorio di Santa Teresa.

Ad aumentare positivamente invece sono i matrimoni, un dato che l’arcivescovo legge come segnale di ripresa

Natale 2022, le celebrazioni dell’Arcivescovo

Anche quest’anno la prima Messa del giorno di Natale sarà con i detenuti della casa circondariale di via Port’Aurea. Con loro l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni celebrerà la prima Messa nel giorno di Natale, alle 10.

Sarà invece nella Cattedrale di San Giovanni in fonte la Messa della Notte celebrata sempre da monsignor Ghizzoni e concelebrata dal parroco, don Arienzo Colombo, alle 22 del 24 dicembre. La Messa sarà trasmessa in diretta da Teleromagna sul canale 14 nell’ambito della trasmissione “Il tempo dello Spirito”.

Come tutti gli anni, infine, l’arcivescovo celebrerà anche nella Concattedrale di Santa Maria Assunta a Cervia, il 25 alle 18. Nel giorno di Natale, le Messe in Cattedrale seguono l’orario festivo e saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 18,30.