Santa Teresa raddoppierà i propri posti letto per l’accoglienza a Ravenna

Santa Teresa presenta la Carta della Carità, la carta dei servizi a favore delle persone più fragili della comunità, un bilancio dei progetti avviati dalla Fondazione, dalla mensa dei poveri alla Casa della Carità, dal servizio docce allo spazio della solidarietà, dall’assistenza socio sanitaria ai farmaci e alle visite mediche gratuite. Sono purtroppo sempre più in aumento le persone che si rivolgono all’Opera in cerca di aiuto. 76 le richieste per la Casa della Carità, 46 le persone che sono state accolte. Oltre 140 i pasti in media preparati alla mensa la domenica. Oltre 300 gli accessi al servizio docce e guardaroba. 55 le persone che hanno chiesto aiuto per cure mediche e farmaci, pari a 25 mila euro di spesa sanitaria. Di fronte a questi numeri, Santa Teresa ha quindi deciso di espandersi, per ampliare l’accoglienza. Diventerà una onlus. Per farlo, dal punto di vista finanziario, però, dovrà scorporare la farmacia dalle altre attività.