Altre medaglie e primati personali per i giovani portacolori dell’Atletica Ravenna in questo ultimo week-end dedicato all’atletica indoor!!! A Parma, ai Campionati Regionali Indoor Ragazzi, Davide Benini ha centrato due podi, nei 60 ostacoli e nel salto in alto.

Davide si è aggiudicato la sua batteria dei 60 ostacoli con il record personale di 9”77; in finale ha migliorato ulteriormente il suo personale e con il tempo di 9″55 ha chiuso in terza posizione. Benini si è ripetuto nella prova di salto in alto, dove ha fatto registrare il suo primato personale con 1,43, ottenendo un altro bronzo.

Sempre a Parma nel lungo ragazze ottima prova per Alice Bergamini che migliora il suo record personale e con 4,25 è sesta (ben 138 le atlete partecipanti alla prova di salto in lungo). Ottime prestazioni, di buon auspicio per l’inizio della stagione outdoor.

Ad Ancona altra medaglia di valore per Angelica Antonioli, convocata dalla Fidal Emilia Romagna nel meeting nazionale per rappresentative regionali categoria cadette/cadetti “Ai Confini Delle Marche”.

La staffetta 4×200 metri composta da Canovi, Angelica Antonioli, Galluzzi, Manfredini ha conquistato il secondo posto con un crono di 1:45.62, migliorando il tempo della scorsa edizione! Podio anche per la rappresentativa dell’Emilia Romagna, che ha ha concluso al terzo posto complessivo questa meravigliosa edizione di “Ai Confini delle Marche”. Un ottimo risultato per la sprinter ravennate e per le compagne di staffetta, ai primi posti nazionali nelle graduatorie di categoria dei 200 metri.

Una stagione indoor conclusa nel migliore dei modi per Atletica Ravenna, che ha raccolto prestigiosi risultati anche nell’ultima tappa indoor, proprio nel weekend che ricorderemo tutti per le imprese della nazionale di atletica leggera ai Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera di Istanbul.