Venerdì 30 settembre dalle ore 10, si svolgerà l’inaugurazione di questo originale “Sistema Solare cittadino”, con ritrovo presso il “Parco degi Orti” vicino alla rotatoria delle Bocche dei Canali (Rotonda 100km del Passatore), corrispondente nel modello alla posizione del Sole.

Giovedì 13 ottobre, dalle ore 21, si terrà una conferenza a presentazione della Via dei Pianeti, a cura di Sergio Sangiorgi, Gianpaolo Martelli e Bruno Casadio, presso la sede del Gruppo Astrofili Faenza in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi).

La via dei Pianeti è la rappresentazione del nostro Sistema solare in scala 1: un miliardo dove un metro equivale a un milione di km e un centimetro a 10.000 Km.

E’ composta da due installazioni: la principale e più dettagliata, che rappresenta in scala il Sole e tutti i pianeti, è installata nel portico del ”Palazzo Cova” in via Cavour n.7 mentre qui su via Firenze sono installate a terra delle piastrelle che, oltre alla dimensione del pianeta, rappresentano anche la distanza tra le varie orbite e il Sole, che deve essere “immaginato” posto sulla Rotonda del Passatore alle “Bocche dei Canali”.

Il progetto delle piastrelle è opera degli alunni del corso di grafica dell’ I.P. Persolino-Strocchi di Faenza.

Percorrendo via Firenze, potrai immaginare quanto spazio buio, vuoto e silenzioso esista tra il Sole e i vari pianeti e quanto questi siano piccoli in queste enormi distanze.

L’installazione di “Palazzo Cova” è visibile in quanto l’ingresso al cortile è solitamente aperto al pubblico; comunque per prenotare visite puoi contattare la “Palestra della Scienza” al 339-2245684. Visitala!