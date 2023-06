Conti in ordine, risparmi sui costi di gestione dell’ente, un forte impegno per le scuole, coinvolti 44mila studenti, e per la formazione del personale, tanto che il 71% dei dipendenti segue corsi di formazione. Particolarmente seguite le campagne di comunicazione a sostegno dell’ambiente ed efficace l’attività del Servizio Informazione.

Sono i punti di forza del Rendiconto dell’Assemblea legislativa relativo al 2022 presentato oggi dal consigliere questore Andrea Costa nel corso della commissione Bilancio presieduta da Massimiliano Pompignoli.

Scorrendo i numeri si nota che l’esercizio 2022 si è chiuso con un avanzo complessivo pari a euro 4.710.334,94.

Nel corso del 2022 si sono tenute 3.674 ore di formazione, fruite dal 71% del totale del personale dell’Assemblea legislativa, e sono stati realizzati 38 percorsi formativi (di cui 15 a catalogo e 23 a progetto), sviluppando le seguenti aree tematiche: diritto e amministrazione 44% (comprensiva della formazione anticorruzione e trasparenza), competenze comunicative e organizzative 34% (comprensiva della formazione sulle competenze trasversali), competenze informatiche e digitali 22% (comprensiva della formazione sulle competenze connesse al lavoro agile).

“I numeri del rendiconto dimostrano l’attenzione dell’Assemblea legislativa alla gestione tanto delle entrate quanto della spesa”, spiega il consigliere questore Andrea Costa, che, nel ripercorrere tutte le attività dell’Assemblea nel 2022, ha sottolineato come “prosegue quella contrazione dei costi di gestione dell’Assemblea legislativa iniziata ormai da anni”. In particolare Costa ha evidenziato i risultati ottenuti dai garanti regionali (minori e detenuti), dal Corecom e dal Difensore civico oltre che dalla Biblioteca e da Concittadini, il progetto di educazione alla partecipazione attiva promosso dall’Assemblea che ha visto la partecipazione di 44mila studentesse e studenti emiiano-romagnoli alle attività organizzate.

“Di particolare rilevanza è stata l’attività del Servizio Informazione”, ha sottolineato Costa sottolineando come “grazie al lavoro dei dipendenti dell’ufficio stampa nel 2022 sono aumentati i contatti sui canali social dell’Assemblea che hanno raggiunto le 11.600 visite, sono stati realizzati 15 podcast e numerose videointerviste di qualità molto utili perché inviate alle tv locali: l’attività dell’Assemblea viene raccontata sia attraverso la rendicontazione scritta sia quella televisiva, dando così una grande mano al servizio dell’informazione locale e alla conoscenza del lavoro di noi consiglieri”.

Altro aspetto importante è quello del lavoro da remoto: l’Assemblea legislativa ha raggiunto l’obiettivo dell’83,66% dei dipendenti impegnati in attività che possono essere svolte in modalità agile.

Nel corso del 2022, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030, è stata realizzata una campagna di comunicazione rivolta a personale, consiglieri e utenti in materia di risparmio energetico denominata “Ottimisti per natura”, nella consapevolezza che i comportamenti sui luoghi di lavoro possono incidere sulla sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente. Sono stati realizzati video e locandine (presenti anche sul sito istituzionale) per fornire suggerimenti da adottare come buone prassi nella vita lavorativa quotidiana, in termini di risparmio delle risorse del pianeta, economie per l’ente e salute per le persone e per l’ambiente.

Nel mese di aprile 2022 si è svolta un’indagine interna sulla percezione dei rischi legati ai cambiamenti climatici. Nella home page del sito istituzionale e su monitor installato nella hall di entrata dell’Assemblea legislativa, in via Aldo Moro, è stato inserito l’orologio climatico (#Climateclock). Obiettivo: svegliare le coscienze e far riflettere su quanto tempo resta al mondo per agire prima che un’emergenza climatica irreversibile alteri l’esistenza umana come la conosciamo.

L’Assemblea legislativa, da alcuni anni, ha sviluppato programmi e azioni a supporto del miglioramento del benessere individuale ed organizzativo, perseguendo un valore pubblico interno per collaboratrici e collaboratori, attori principali della creazione di valore pubblico per gli stakeholder di riferimento.

La promozione del benessere organizzativo è programmata ed attuata come processo continuo, attraverso la definizione di un Piano triennale (confluito nel PIAO) e l’attuazione di un Piano operativo annuale di azioni positive che prevedono, tra l’altro, formazione, eventi cosiddetti AL benessere, interventi negli ambienti di lavoro e questionari di rilevazione del gradimento. Le azioni intraprese nell’anno 2022 hanno riguardato principalmente le seguenti aree di intervento: caratteristiche dell’ambiente di lavoro, valorizzazione delle persone/collaboratori e sviluppo di un clima lavorativo collaborativo.

Il 9 settembre 2022, poi, è stato realizzato “Mind the drive, occhio alla guida”, evento all’interno di AL Benessere con focus sulla sicurezza stradale.