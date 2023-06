Venerdì 16 giugno, alle 20.30, nel parco del museo Classis (via Classense, 29), Piergiorgio Carloni presenta Blu di Persia con donne in nero. Sotto un lembo di velo i colori dell’Iran: un viaggio dell’anima in un luogo dal fascino sconvolgente, sospeso tra oriente e occidente e ricchissimo di contraddizioni e sfumature.

Piergiorgio Carloni, giornalista-pubblicitario, attraverso il linguaggio della fotografia, ci rende partecipi di un viaggio che non è solo in un luogo fisico, ma soprattutto in un luogo dell’anima. La delicatezza dello sguardo, rivolta a un paese di sconcertante bellezza e di infinite contraddizioni, sembra suggerire che a volte le domande sono più importanti delle risposte.

Ingresso libero.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’interno del Punto Lettura Classe (via Classense, 29)