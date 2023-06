Nel 105° anniversario della morte di Francesco Baracca, Lugo ricorda il pioniere dell’aviazione italiana nel centesimo anno dalla fondazione dell’Aeronautica Militare. Due anniversari che sono scolpiti nella storia e nell’identità della città che verranno celebrati lunedì 19 giugno con diversi appuntamenti aperti alla cittadinanza: dalla deposizione della corona d’alloro al monumento in piazza Baracca alla proiezione sotto le stelle del docu film “I cacciatori del cielo” all’aeroporto F. Baracca di Villa San Martino. Durante il pomeriggio, in piazza, è previsto il sorvolo della replica dello Spad XIII realizzato da Giancarlo Zanardo – Fondazione Jonathan Collection, è l’aereo di Baracca che ha volato nella pellicola proiettata su Rai1.

Una giornata corale per celebrare due importanti anniversari e consegnare l’edizione 2022 e 2023 del Premio Baracca, massima onorificenza del Comune di Lugo; per il 2022 il premio è stato assegnato a Anele, la casa di produzione del docufilm “I cacciatori del cielo”, per l’anno in corso il premio è stato assegnato all’Aeronautica Militare nelle mani del Generale Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea.

Nel pomeriggio, alle 17.30, è prevista la deposizione della corona d’alloro al monumento a Francesco Baracca alla presenza del sindaco Davide Ranalli, del Generale Alberto Biavati Comandante della Squadra Aerea, del prefetto Castrese De Rosa e delle autorità civili e militari. Durante la deposizione avverrà il sorvolo della replica dello Spad XIII realizzato da Giancarlo Zanardo, si tratta dello stesso aereo che ha volato durante le riprese del docu film.

A seguire la visita alla mostra “Come un’onda, come in volo 100 cavalli per Francesco Baracca [1923-2023]” che ha recentemente riaperto alle visite nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo dopo la pausa forzata dovuta all’alluvione. Lunedì 19 giugno la mostra sarà aperta eccezionalmente dalle 15 alle 19.

Un momento particolarmente significativo è rappresentato dall’omaggio da parte di Comune e Aeronautica Militare alla tomba di Baracca nella parte monumentale del cimitero di Lugo,con la deposizione di un mazzo di fiori.

Dalle 19 si apre il momento serale all’Aeroporto F. Baracca di Villa San Martino. L’aeroporto apre al pubblico e attende l’arrivo dei cittadini con food and beverage nel prato per chi volesse consumare sul posto in attesa della serata. Alle 21 è previsto il momento dedicato al premio Baracca. Il sindaco Ranalli lo consegnerà nelle mani dell’amministratrice delegata di Anele, Gloria Giorgianni, per l’edizione 2022 mentre il premio 2023, assegnato all’Aeronautica Militare nell’anno del centenario, verrà dato al Generale Biavati. A seguire la proiezione del docu film “I cacciatori del cielo”, alla presenza della produttrice Giorgianni e di alcuni attori, nella suggestiva cornice dell’aeroporto, chiuderà una giornata decisamente speciale.

“Dopo la 1000 Miglia che ha animato la città e visto la presenza di tanti lughesi, famiglie e bambini oltre agli appassionati di motori, un’altra bella occasione per Lugo in una data che è legata a doppio filo con la sua storia – dichiara il sindaco Davide Ranalli – . Ringrazio l’Aeronautica Militare che sarà con noi in questo importante momento e la casa di produzione Anele per la presenza che è anche un sostegno in questo momento per noi così delicato. Mi piace pensare che saremo in tanti in piazza alle 17.30 quando lo Spad XIII ci farà, per un momento, tornare all’alba della storia dell’aviazione italiana. Tutti i cittadini sono invitati”.