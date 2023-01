Ultimi giorni per iscriversi al Corso di qualificazione professionale per aspiranti Sommelier 1° livello – Ais Romagna. Il corso di 1° livello, prende in esame argomenti di viticoltura, enologia e del servizio che rappresentano le basi della professionalità del sommelier, a partire dalla corretta temperatura di servizio dei vini fino all’organizzazione e alla gestione della cantina. Il tutto accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica della degustazione. Il corso è costituito da 15 incontri con relatori abilitati A.I.S., o esperti del settore, della durata di 2 ore e 30 minuti durante i quali verranno trattati gli argomenti in programma attraverso una lezione teorica di circa 1 ora e mezza, seguita da prove pratiche di degustazione. Durante il corso è prevista anche una visita didattica ad un’azienda vitivinicola.

Periodo di svolgimento: da gennaio a marzo 2023, in orario pomeridiano.

La presentazione del corso si terrà martedì 17 gennaio 2023 alle ore 15,00 presso Accademia del Gusto in via del Pino 102/104 – Ravenna

Per i primi 16 iscritti che versano il contributo all’Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo (EBURT) (dipendenti) il corso sarà gratuito.

Per coloro che non versano il contributo E.B.U.R.T. e per tutti coloro che faranno l’iscrizione dopo i primi 16, il costo del corso sarà di € 510,00 (iva compresa).

Il versamento all’Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo (EBURT) è obbligatorio per tutti coloro che applicano il Contratto Collettivo Nazionale del Turismo.

Per info: Iscom E.R. sede di Ravenna – Via di Roma, 102 – 48121 Ravenna – Alice Agostini tel. 0544.515772 aagostini@iscomer.it