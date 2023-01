Primo mese della nuova raccolta differenziata: bilancio positivo. Nel 2024 la tariffa puntuale

Primo mese positivo per il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti in centro storico a Faenza. L’amministrazione comunale è soddisfatta dei risultati ottenuti e del livello di adattamento dei cittadini. Problematici sono stati i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania, com’era preventivabile, ma per il resto non sono state riscontrate criticità se non nel conferimento della carta.

Il nuovo sistema di raccolta punta ad innalzare il livello di differenziata a Faenza sopra l’80%. Si parte da poco più del 62%. A fine febbraio sarà il turno delle oltre 18 mila utenze del borgo e delle frazioni passare alle nuove modalità pensate per le singole aree