L’ ASD. Centro Sport TerapiaA Judo Ravenna è orgogliosa di annunciare che due suoi atleti: Mirko Brighi (kg. 81) e Brunetto Danilo (Kg. 73) sono stati convocati per i CAMPIONATI EUROPEI SUDS (Federazione Internazionale per gli atleti con sindrome di Down) in programma a Padova dal 5 al 10 Settembre 2023

Dal 3 al 5 a Ferrara ci sarà invece il ritiro della Nazionale FISDIR ( Federazione italiana Sport degli Intellettivo Relazionali) per la preparazione agli Europei.

Questi atleti i frequentano da anni la nostra palestra che si trova al 2° piano del Pala Costa presso la Darsena e si sono distinti per assiduità, serietà ottenendo nel tempo risultati sempre più importanti.

Grazie al loro costante impegno e alla professionalità della loro allenatrice Paola Baroncelli (ex atleta della Nazionale di Judo) avranno l’ opportunità, ancora una volta, di dimostrare il loro valore a coronamento di tutti i sacrifici fatti.

A loro e a tutta la Squadra Italiana vanno pertanto i nostri migliori in bocca al lupo!!!!!