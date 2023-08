Il nuovo sistema di raccolta differenziata nel centro storico di Ravenna, che partirà dopo la Notte d’Oro e coinvolgerà 8 mila utenze, non comprende solo il sistema domiciliare, come affermato dal consigliere Ercolani, ma anche un sistema di cassonetti intelligenti (Smarty).

Il centro storico infatti è stato suddiviso in due zone (rosa o azzurra):, caratterizzate da da due modalità differenti di raccolta:

• per le quasi 4.400 utenze della zona azzurra più esterna (compresa fra la stazione a est, via Don Giovanni Minzoni a nord, via D’Azeglio a ovest e la Circonvallazione al Molino a sud) la raccolta dei rifiuti sarà mista per le famiglie (che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico in giorni e orari prestabiliti e stradale per tutti gli altri rifiuti), e integrale (per tutti i tipi di materiali: organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato) per le attività;

• le quasi 3.700 utenze della zona rosa, vero e proprio cuore del centro storico, saranno servite dalla Raccolta Smeraldo, così chiamata perché l’indifferenziato viene conferito in un cassonetto intelligente (Smarty) dotato di cassetto con limitatore volumetrico e apribile con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Per tutti gli altri tipi di rifiuti (carta, plastica, vetro, vegetale – ove previsto – e organico) il servizio di raccolta differenziata viene effettuato con nuovi cassonetti e bidoni stradali con feritoia (o oblò) a seconda del tipo di rifiuto.

Il nuovo servizio, che prevede servizi aggiuntivi di raccolta domiciliare per le attività di entrambe le zone, nasce da un’attenta analisi del territorio e dalle esigenze delle attività, a seguito di un percorso di condivisione con l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria. Con un unico obiettivo fondamentale e imprescindibile: aumentare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata, a tutela dell’ambiente e per rispettare gli obblighi normativi in materia. Infatti, secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti l’obiettivo di raccolta differenziata da raggiungere nel nostro territorio comunale è il 79% per il 2027: e attualmente le percentuali di raccolta differenziata, dopo essere stati per anni fanalino di coda a livello regionale, hanno ampiamente superato il 75%.

Organizzare un sistema di raccolta che ci permettesse di raggiungere un obiettivo così ambizioso è stato sicuramente complesso, soprattutto per un territorio come il nostro, molto esteso, con numerose attività produttive e soggetto a flussi turistici importanti, che ha richiesto un grandissimo impegno da parte di tutta la comunità, perché cambiare abitudini consolidate può non essere semplice.

Siamo fiduciosi che anche quest’ultimo tassello relativo al centro storico porterà a risultati molto positivi in tema di aumento della raccolta differenziata e sviluppo dell’economia circolare, con l’obiettivo di uno sviluppo sempre più sostenibile e di una migliore qualità della vita per noi e per le generazioni future.