Saranno realizzati nelle prossime settimane interventi di manutenzione ordinaria sul verde, i marciapiedi e le banchine dell’area artigianale di Montaletto, con l’obiettivo di ripristinare adeguate condizioni di percorribilità e decoro dell’area.

L’Amministrazione ha infatti impegnato 48.436,28 euro e affidato i lavori alla società Deltambiente di Ravenna, all’interno dell’accordo quadro approvato nel 2019 per la manutenzione ordinaria del verde pubblico.

In particolare si interverrà nelle vie (compresi i parcheggi) del Lavoro, dell’Artigianato e dell’Industria. Nello specifico, su via del Lavoro verrà rimossa la vegetazione infestante e verranno sistemati i marciapiedi. Nelle zone particolarmente deteriorate verrà realizzato nuovo manto stradale. In via dell’Artigianato verrà rimossa la vegetazione infestante e saranno ripristinate le pavimentazioni. In via delle Industrie verranno eliminate le siepi deteriorate nel parcheggio e rimossa la vegetazione infestante.

L’Assessora alle Attività Produttive Michela Brunelli: “Questo intervento è un primo passo verso la riqualificazione dell’area artigianale di Montaletto. La sistemazione della zona è un preciso impegno che ci siamo presi con le Associazioni di categoria e con le realtà economiche dell’area, che hanno partecipato nel 2019 a un percorso partecipativo sperimentale per definire le strategie di valorizzazione e di rilancio dell’area stessa. Interrotto per cause di forza maggiore dovute all’emergenza sanitaria, il confronto e la collaborazione con le Associazioni su questo tema è ripreso lo scorso anno proprio per definire le migliori strategie di intervento per riqualificare l’area nella quale si trovano molte e importanti attività economiche della nostra città”.