Mirko De Carli, Capogruppo in Consiglio comunale a Riolo Terme Consigliere nazionale de “Il Popolo della Famiglia” e Carmine Annunziato, dirigente riolese del Popolo della Famiglia intervengono in merito ai disagi riscontrati nell’accesso all’ufficio postale di Riolo Terme: “Ci è apparso subito strano riscontrare una bottiglia di gel per mani al posto della macchina operatrice che dovrebbe rilasciare i ticket per le persone che vogliono accedere ai servizi postali. Spesso, per necessità personali o lavorative, una persona prende il biglietto e poi torna successivamente se c’è molta fila. Purtroppo non è possibile farlo perché la macchina è fuori uso da tempo e non è nemmeno digitale (come quelle presenti negli altri uffici postali del territorio). Questo disagio aumenta soprattuto quando ad accedere i servizi sono persone disabili o fragili, soprattuto in questi mesi freddi dove può capitare, per troppa affluenza, che debbano attendere a lungo fuori dall’ufficio postale. Chiediamo quindi un intervento immediato in merito e continueremo a monitorare la situazione” concludono De Carli e Annunziato.