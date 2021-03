Bandiere a mezz’asta in tutta Italia per ricordare le vittime del coronavirus. Oggi è la giornata simbolo di lutto nazionale scelta dallo Stato italiano per ricordare le persone scomparse in questo anno di pandemia. Una data simbolica che coincide con l’immagine dei camion dell’esercito carichi di bare a Bergamo lo scorso anno.

Un momento di raccoglimento osservato anche in provincia di Ravenna.