Nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato la delibera “Acquisto immobile di proprietà di Arpae adibito a magazzino sito in via Alberon n. 17 da destinare a servizio del Teatro Rasi” con la seguente votazione: 29 favorevoli (Lista per Ravenna, Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Lega Nord, Marco Maiolini del Gruppo misto, Art.1-Mdp, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, CambieRà, La Pigna, Gruppo Alberghini), 1 astenuto (Emanuele Panizza del Gruppo misto). Ha presentato la delibera l’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, che ha spiegato come era desiderio dell’Amministrazione comunale da quasi 20 anni di poter acquisire questa proprietà con accesso in via Alberoni, ma adiacente al Teatro Rasi che potrà, così, utilizzare questi spazi per le proprie attività, come sala prove e nuovi camerini. Si tratta di una parte dell’edificio di proprietà di Arpae, in buono stato, e anche di una parte scoperta che viene acquista per 115mila euro. È intervenuto Lorenzo Margotti (Pd) per esprimere compiacimento in merito all’acquisizione di uno spazio importantissimo che andrà a servizio dell’attività culturale del Rasi.