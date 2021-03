Nella seduta di ieri il Consiglio comunale ha approvato la delibera “Manifestazione di volontà alla vendita di aree di terreno di proprietà comunale inserite nel Piano urbanistico attuativo (Pua) comparto 1 Poc logistica – via Trieste – via Classicana – via Canale Molinetto, a favore di Sapir Porto intermodale Ravenna Spa” con la seguente votazione: 19 favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Art.1-Mdp, Ama Ravenna), 6 contrari (Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 3 astenuti (Gruppo Alberghini, Ravenna in Comune, Emanuele Panizza del Gruppo misto). Ha presentato la delibera l’assessora all’Urbanistica, Federica Del Conte spiegando che con la presentazione del Piano urbanistico attuativo (Pua) Comparto 1 “Poc Logistica” si rende necessaria l’acquisizione da parte di Sapir Porto intermodale Ravenna Spa delle aree di terreno individuate nel piano particolareggiato con le sigle C2 e C3, rispettivamente di circa 1.294 mq. e di circa 1.019mq. Tali aree risultano già inserite nel Piano delle alienazioni dell’anno 2021 e il valore della vendita è stato stabilito in 40 euro a metro quadro.

Sono intervenuti nel dibattito: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Lorenzo Margotti (Pd).

Il gruppo Lista per Ravenna ha chiesto se ci sono proprietà private all’interno delle aree e a che punto è l’iter di acquisizione.

Il gruppo Pd ha evidenziato come, anche attraverso una delibera così tecnica, si manifesta l’interesse del Comune verso lo sviluppo del porto.