Sono aperte le iscrizioni ai corsi professionali gratuiti per ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni alla Scuola Pescarini che partiranno il prossimo 14 settembre. I corsi saranno attivati con un numero minimo di 15 iscritti. Le iscrizioni resteranno comunque aperte fino al 25 ottobre.

L’offerta formativa comprende il corso per Operatore Meccatronico dell’Autoriparazione (sede di Ravenna), Operatore degli Impianti Termoidraulici e Operatore degli Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici (sedi di Ravenna e Faenza). I tre corsi hanno una durata biennale o triennale, a seconda del percorso pregresso del partecipante, e prevedono l’acquisizione della rispettiva qualifica previo il superamento di un esame finale.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, secondo le direttive dell’attuale normativa anti Covid-19, in entrambe le sedi della Scuola, che si trovano a Ravenna in via Manlio Monti 32 e a Faenza in via San Giovanni Battista 11.

Per i ragazzi che hanno acquisito nel 2020 la qualifica di Operatore degli Impianti Elettrici e Solari Fotovoltaici è possibile iscriversi al corso per Tecnico Elettrico, al termine del quale sarà rilasciato un diploma professionale e il certificato attestante le competenze acquisite nell’ambito della più ampia qualifica “Tecnico dei sistemi domotici”.

Per maggiori informazioni, per iscrizioni e visite ai laboratori telefonare allo 0544-687311 o scrivere a info@scuolapescarini.it. La Scuola riceve solo su appuntamento.