Per il settimo biennio consecutivo, il settore giovanile del Porto Robur Costa 2030 – Scuola di Pallavolo riceve la certificazione di qualità oro 2022-2024 da parte della Fipav. Tale attestato – oltre al marchio oro, c’è quello argento e quello standard – viene assegnato tenendo conto di una serie di rigorosi criteri: i risultati sportivi ottenuti, la qualifica degli allenatori, il numero dei partecipanti all’attività, degli eventi organizzati e a quelli a cui si è partecipato. In generale viene stimato il grado di qualità a livello nazionale fra tutti i settori giovanili delle società che ne fanno domanda.

A dare ulteriore valore al riconoscimento è il dato complessivo: in tutta Italia sono 35 i marchi oro conferiti, sette dei quali nella nostra regione, dove le società premiate sono 33. Nella provincia di Ravenna il Porto Robur Costa – Scuola di Pallavolo è l’unica società ad aver ricevuto la certificazione di qualità oro.

“L’attribuzione di questo riconoscimento è la migliore conferma della bontà del lavoro che questa società sta portando avanti – commenta Matteo Rossi, presidente del club – e rafforza le basi di un progetto che l’attuale gruppo dirigente ha rilanciato alimentando una solida tradizione. Un settore giovanile che non ha solo una funzione di crescita e di formazione di ragazzi che un giorno possono diventare talenti ma anche una funzione sociale per tutti i ragazzi del territorio”.

In questa stagione, sono circa 180 gli atleti che formano il settore giovanile, dall’Under 19 all’Under 13, a cui si aggiungono i bambini e le bambine della fascia d’età 6-13 anni che in questa stagione sportiva il club ha provato a riportare in palestra adottando un progetto mirato e investendo molte risorse economiche e umane. Prima ha offerto periodi di partecipazione gratuita a stage conoscitivi, e poi ha proseguito con un lavoro capillare di promozione svolto all’interno di moltissime scuole primarie cittadine.