Per il mese di maggio la Rocca di Riolo Terme è pronta ad accogliere i suoi visitatori con visite guidate, passeggiate patrimoniali, concerti a lume di candela, una cena con delitto, una notte al castello e un weekend dedicato al magico mondo di Harry Potter!

Lunedì 1° maggio alle ore 15 è in programma una “Passeggiata Patrimoniale“ dedicata alle preziose acque di Riolo. I partecipanti attraverseranno il fiume Senio fino al famoso stabilimento termale, proseguiranno lungo il ponte Bailey e si addentreranno nell’affascinante sentiero che conduce al Rio Basino. La passeggiata è gratuita per i residenti di Riolo Terme.

Venerdì 5 maggio alle ore 20 avrà luogo il coinvolgente evento “Candle Castle”, un incantevole concerto a lume di candela nella suggestiva atmosfera delle sale del castello della Rocca.

Domenica 7 e 21 maggio alle ore 15 è in programma la visita esperienziale “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette”. Caterina Sforza in persona rivelerà ai visitatori i segreti delle sue ricette più celebri, compresa quella di un miracoloso tonico ringiovanente: l’Acqua Celeste. Durante la visita i partecipanti potranno cimentarsi nella creazione di questo famoso e intricato rimedio.

Sabato 13 maggio a partire dalle ore 21 torna “Notte al Castello”, bambini e ragazzi potranno trascorrere un’intera notte nella fortezza tra letture animate, laboratori, visite guidate, giochi, cacce al tesoro, la merenda di mezzanotte e la colazione nelle sale della Rocca!

Sabato 20 maggio alle 21 si terrà il “Delitto al Castello”, un intrigante gioco di ruolo dove i visitatori, guidati da un master, dovranno calarsi nei panni di personaggi medievali trovatisi protagonisti di un omicidio. I giocatori di questo murder mystery avranno tempo dall’antipasto al dolce per interagire, raggiungere obiettivi e scoprire definitivamente l’identità dell’assassino che si nasconde fra di loro.

Sabato 27 e domenica 28 maggio si svolgerà invece un magico weekend a tema Harry Potter, con attività, giochi e laboratori ispirati al mondo di Hogwarts.

Per partecipare alla visita guidata “Caterina, l’acqua di lunga vita e altre ricette” e a “Notte al Castello” è necessario acquistare i biglietti online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme. Per le altre attività ci si prenota telefonicamente o via email.