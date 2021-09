C’era anche il consigliere comunale Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva, fra gli atleti all’arrivo dell’Ironman di Cervia sabato scorso. Partito con il pettorale numero 230, Grillini era al via con i colori di Liferunner, società sportiva lughese. 9 ore e 39 minuti il tempo fatto segnare al momento di tagliare il traguardo all’altezza della spiaggia del Fantini Club, record personale per il politico-atleta, ottenuto in una giornata dove il fisico non ha risparmiato qualche acciacco. Grillini è stato il 62° atleta a raggiungere l’arrivo, il 15° nella propria categoria e il 3° italiano. Per quanto riguarda la lotta contro il tempo, la parte più ostica del triathlon rimane il nuoto, prova conclusa in 1 ora 20 minuti e 17 secondi, al 1014° posto in classifica. In bici e a piedi, Grillini ha poi fatto registrare la propria rimonta. Il settore a due ruote, concluso in 4 ore e 55 minuti e 27 secondi, l’ha portato al 169° posto in classifica generale. Le oltre tre ore successive di corsa (3 ore, 11 minuti e 27 secondi) hanno definito la rimonta fino al 62° posto.

Il 14 luglio scorso Grillini ha partecipato anche all’Ironman di Lanzarote, alle Canarie, terminando la corsa con un tempo molto più alto rispetto a quanto fatto segnare sabato scorso: 12 ore e 10 minuti, terminando la corsa in 279^ posizione