Sono stati 123 i cittadini vaccinati con la prima dose, nel fine settimana, sul camper vaccinale, itinerante che ha fatto sosta venerdì 17 settembre a Russi alla “Fira di Sett Dulur, sabato 18 a Ravenna in Piazza S. Francesco e domenica 19 settembre a Riolo Terme in occasione della “sagra provinciale dell’uva

Alla “Fira di Sett Dulur” di Russi sono state somministrate 18 prime dosi , mentre a Ravenna in Piazza S. Francesco 40. Da ultimo 65 alla sagra provinciale dell’Uva a Riolo Terme.

Una iniziativa che si sta rivelando anche molto importante anche per la funzione informativa nei confronti dei cittadini.

È inoltre in corso di definizione il calendario dei prossimi appuntamenti che vedranno la presenza del camper vaccinale in prossimità di alcuni plessi scolastici della nostra provincia, per invitare i ragazzi alla vaccinazione.

I cittadini dai 12 anni in su, che ancora non si sono vaccinati, potranno accedere senza prenotazione e ricevere la prima dose del vaccino. Basterà presentarsi con tessera sanitaria e documento di identità.