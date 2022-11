“Alla luce della risposta del Sindaco De Pascale al mio Question Time sul cosiddetto Principato di San Bernardino nonché delle successive vicende emerse, da ultimo quanto riportato in un’intervista dall’ex parlamentare della Lega Nord Gianluca Pini, depositerò in settimana un esposto alla Procura della Repubblica affinché sia fatta piena luce sia sul “principato” sia sulle azioni di mediazione in suo favore eventualmente poste in essere dal Consigliere comunale Rolando.”