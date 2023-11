Ampliamento Esp: rimane solo la ciclopedonale fra i progetti di compensazione previsti

Borgo Montone chiede le opere di compensazione previste per l’aumento della superficie commerciale dell’Esp. La richiesta è stata presentata in consiglio comunale, con il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi che ha sottoposto alla giunta un’interrogazione, portando di fatto in assemblea il malcontento dei residenti della frazione.

La vita degli abitanti di Borgo Montone è radicalmente cambiata con l’arrivo del centro commerciale. L’ampliamento dell’Esp poteva rappresentare la soluzione a diversi problemi di viabilità, soprattutto l’alta densità di traffico che quotidianamente si riversa su via Einstein e sulla rotonda Austria, uniche vie di collegamento con la città