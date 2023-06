Il Comune di Ravenna al momento non sospenderà la sosta a pagamento lungo i lidi come forma di sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione. Il tema è stato al centro di molte discussioni in questi giorni. Se n’è parlato durante il comitato territoriale e se n’è parlato anche in consiglio comunale. Qui la richiesta di sospendere la nuova politica tariffaria introdotta con il progetto del nuovo parco marittimo è stata portata dalla Lega Salvini Premier, dal capogruppo Gianfilippo Rolando.