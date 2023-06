Il sindaco Michele de Pascale fa il punto in merito alle donazioni per l’alluvione pervenute sul conto corrente del Comune di Ravenna e della Provincia di Ravenna.

“Le donazioni per l’alluvione – spiega de Pascale – ad oggi ammontano a circa sei milioni di euro quelle pervenute sul conto corrente del Comune di Ravenna, a circa cinquecento mila euro quelle pervenute sul conto corrente dell’amministrazione provinciale.

Queste risorse ovviamente si sommano agli oltre quaranta milioni di euro raccolti complessivamente sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia-Romagna, risorse che ovviamente coinvolgeranno in maniera significativa il nostro territorio provinciale che è stato il più colpito dall’alluvione.

Ovviamente alle donazioni presenti sui conti correnti aperti dalle istituzioni, si affiancano anche i tanti interventi di donazione diretta che si stanno verificando anche in questi giorni e che si rivolgono direttamente a soggetti diversi, enti pubblici e realtà private del territorio.

Per quanto riguarda le risorse pervenute sul conto corrente dell’amministrazione comunale – precisa de Pascale – intendiamo utilizzarle prioritariamente per spese di soccorso, assistenza e contributo ai cittadini e alle cittadine colpite dall’alluvione e in alcuni casi, anche in coerenza con la volontà dei donatori, per interventi di rigenerazione e di rispristino nelle frazioni colpite dall’alluvione. Il nostro obiettivo prioritario è quello di identificare le situazioni più gravi e più colpite e le spese che potenzialmente rischiano in prospettiva di non essere coperte dagli indennizzi di protezione civile, cosa che però ad oggi non ci è dato a sapere.

Per quanto riguarda invece le risorse raccolte dall’amministrazione provinciale, saranno destinate in modo particolare per interventi di ristoro alle scuole superiori più colpite e, credo sia giusto, a sostegno soprattutto dei piccoli comuni che hanno avuto danni maggiori”