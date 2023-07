La Notte Rosa – Pink Fluid regala al proprio pubblico una ricca anteprima tra musica, divertimento, animazione, spettacoli, arte e cultura. In attesa che il Capodanno dell’estate entri nel vivo dal 7 al 9 luglio, nella giornata di domani – giovedì 6 luglio – non mancheranno gli appuntamenti per scandire il conto alla rovescia in attesa del grande evento che porterà una ventata di gioia, euforia ed emozioni nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, tra spiagge, colline, città d’arte e piccoli borghi. Un’anteprima, ovviamente, nel segno dello spirito che da sempre contraddistingue la Notte Rosa e che sarà il filo conduttore anche di questa edizione, la 18esima, quella della ‘maggiore età’. Piazze, strade, monumenti, arene, lungomari, spiagge, parchi di divertimento si tingeranno di rosa e prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. Un’edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l’occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province.

Di seguito una panoramica degli eventi di giovedì 6 luglio divisi per province.

Provincia di Ravenna.

“La Milanesiana in Romagna”, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Cervia con Rita Pavone e Giampiero Mughini. Un appuntamento esclusivo, dedicato proprio ai 60 anni di carriera della celebre cantante, che dialogherà con lo scrittore e giornalista prima di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, con il concerto “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”. Appuntamento dalle 21.00 alle 23.00 all’Arena Lido Rubicone in piazza Garibaldi.