Alluvione. Maurizio Landini torna a Faenza: “Ritardi non più accettabili”

500 persone all’Arena Borghesi di Faenza per ascoltare il leader della CGIL, Maurizio Landini. Il segretario torna a Faenza dopo la visita di fine giugno per sostenere le popolazione alluvionate.

Rialzarsi dal fango per progettare il futuro il titolo dell’evento al quale hanno partecipato oltre ai sindacalisti della Romagna anche il presidente della provincia Michele de Pascale e il sindaco di Faenza, Massimo Isola.