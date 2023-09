È Linus il Premio Dante 2023

È Pasquale Di Molfetta, Linus, il Premio Dante 2023. La premiazione al Mercato Coperto, durante la terza giornata del festival ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna in collaborazione con l’Accademia della Crusca. La terza giornata di Prospettiva Dante è stata ideata per coinvolgere quella fetta di pubblico meno dantista. Un ricco programma concluso da Linus e a seguire Cricca. La scelta di premiare il volto più noto della radio italiana è stata motivata dalla particolare attenzione rivolta dal dj alla lingua italiana, attraverso uno strumento, la radio, che ha contribuito a creare un senso di appartenenza. Come nel Medioevo la Divina Commedia, letta da Linus durante L’ora che volge il disìo. Il Canto XXVII del Paradiso, con l’immagine simbolica della Terra e la profezia di una nuova guida.