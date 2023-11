Ringraziamo il generale Figliuolo per le rassicurazioni che ha dato all’Aula sui tempi, i soldi e la portata della ricostruzione dopo la drammatica alluvione di maggio in Romagna, ma la Regione, guardando al futuro, deve impegnarsi a non rifare gli errori del passato quanto a manutenzione del territorio e pulizia dei fiumi”.

Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, nel corso della discussione che l’Assemblea Legislativa ha promosso alla presenza del Commissario del Governo alla ricostruzione, generale Francesco Paolo Figliuolo.

“Quella di maggio – ha ricordato Liverani – è stato un evento drammatico ed eccezionale, ma ha messo in luce gli errori di una manutenzione del territorio non all’altezza. I nostri padri si prendevano cura dei fiumi attorno a cui svolgevano le loro attività, specie quelle agricole. I macchinari che oggi abbiamo a disposizione potrebbero fare di meglio, ma non sono stati impiegati a dovere, ecco dove c’è stato l’errore. Il generale Figliuolo ha confermato gli impegni del Governo per gli indennizzi e i tempi della ricostruzione. Noi tutti qui oggi dobbiamo impegnarci, e la Regione in primis, per evitare che non si ripetano più i fatti drammatici, la catastrofe ambientale che abbiamo visto a maggio nella nostra Romagna e che non possiamo dimenticare” ha concluso Liverani.