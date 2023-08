Un punto sugli interventi di ricostruzione dopo l’alluvione di maggio in Emilia-Romagna è in programma il 24 agosto in Regione con un tavolo stabilito dal Commissario straordinario alla ricostruzione Francesco Figliuolo.

Convocati alle 10 autorità ed enti regolatori emiliano-romagnoli. La riunione tecnica, precisa la struttura commissariale, “è finalizzata a procedere all’elaborazione di un piano degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione che tenga conto delle necessità prospettate dagli amministratori locali e delle priorità dettate dal quadro di situazione generatosi in seguito agli eventi alluvionali dello scorso maggio”. L’incontro “si rende necessario per sottoporre l’insieme degli interventi a ulteriori verifiche preliminari, anche in ragione della complessità dei nuovi fattori climatici e idro-geologici che impattano sul reticolo idraulico e sui versanti collinari e montuosi”