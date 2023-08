Due forti boati avvertiti in buona parte della provincia di Ravenna intorno alle 12.30, nel forlivese, a Imola e nei Comuni vicini, fino anche in Toscana. Nelle case i vetri delle finestre e le porte hanno tremato. Per qualche attimo l’allarme di una tragedia, poi la situazione è tornata nella normalità. A produrre la fortissima vibrazione due aerei militari che hanno superato il muro del suono. Non è la prima volta che avviene sopra i cieli ravennati. Si è trattato di due caccia F-2000 dell’Aeronautica Militare in missione.