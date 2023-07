Alluvione. Felicori: “Occorre fare presto anche per il settore culturale”

Durante l’alluvione in Romagna sono molte le realtà culturali che hanno subito danni. Solo a Faenza centinaia di migliaia di euro serviranno per la Biblioteca Manfrediana. Sotto l’acqua anche il Museo Tramonti e il Museo Zauli e moltissime botteghe di ceramisti faentini. Non si parla unicamente di arte e di cultura, ma di un importante settore economico della regione. Anche in questo caso, ha ricordato l’assessore regionale Mauro Felicori, a Faenza per la mostra del Premio Faenza, occorre fare presto a stanziare gli aiuti.