Incontro fra il Comitato Cittadino di Roncalceci, il Comitato Noi Ci Siamo e il Consorzio di Bonifica della Romagna per parlare di alluvione, di quanto successo a maggio e degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio.

L’incontro con il Presidente Stefano Francia, la Direttrice Lucia Capodagli e il Geometra Mario Molducci, richiesto come Comitato Cittadino di Roncalceci e Comitato Noi Ci siamo, si è tenuto sui luoghi interessati dagli allagamenti e con i cittadini che hanno vissuto tali eventi sulla propria pelle. Al termine dell’incontro, però, i due comitati non si sono dichiarati soddisfatti:

«Non possiamo esprimere come altri hanno fatto e come abbiamo letto, “soddisfazione per gli annunci degli interventi in progetto che prevedono ingenti investimenti ed auspicano un veloce finanziamento da parte del Commissario Straordinario” in quanto, come dichiarato da Molducci e confermato dai vertici del Consorzio, tale progetto non è stato ancora redatto, né ovviamente presentato, quindi, a nostro parere, difficilmente finanziabile dal Generale Figliuolo» commentano i due comitati.

«Sono passati ben 6 mesi dagli eventi alluvionali che hanno rubato vite e stravolto la quotidianità di migliaia di persone. Non abbiamo più tempo per le parole. Non possiamo più accettare che il nostro territorio divenga cassa di espansione della nostra zona. Non abbiamo più tempo per attendere progetti di interventi che altro non sono che tratti disegnati su ti un pezzo di carta. Non abbiamo più tempo per aprire tavoli di discussione e di confronto con i rappresentanti della Amministrazione e della politica locale. Sono passati ben 27 anni dalla alluvione del 1996, poi eventi nel 2015 e poi ancora nel 2019 . Nulla è stato fatto. Servono fatti, subito altrimenti le tante parole saranno ancora responsabili di un nuovo disastro annunciato.»